Военнослужащие ВВО на Сахалине отработали тактику ведения боя в лесополосе
На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Успеновский боевые группы отработали действия по отражению нападения условных диверсантов в лесополосе. Для прикрытия боевых групп военнослужащие использовали МТЛБ. В процессе движения каждый боец контролирует свой сектор и прикрывает товарища рядом. В свою очередь бронетехника является «щитом» для прикрытия всего личного состава.
Для занятия наиболее выгодных огневых позиций группу прикрывает пулеметчик, а в случае обнаружения бронетехники условного противника, или большого скопления живой силы неприятеля, в дело вступает гранатометчик. В роли условного противника выступили военнослужащие разведывательного подразделения.
Ранее на полигоне Успеновский танковые экипажи отработали слаженность и стрельбу из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Утес». В ходе учений все бойцы отрабатывают стрельбу по наземным и низколетящим целям. За их действиями наблюдают опытные офицеры с опытом боевых действий в зоне спецоперации.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов