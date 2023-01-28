Военнослужащие ВВО на Сахалине отработали тактику ведения боя в лесополосе

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было применено значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Успеновский боевые группы отработали действия по отражению нападения условных диверсантов в лесополосе. Для прикрытия боевых групп военнослужащие использовали МТЛБ. В процессе движения каждый боец контролирует свой сектор и прикрывает товарища рядом. В свою очередь бронетехника является «щитом» для прикрытия всего личного состава.

Для занятия наиболее выгодных огневых позиций группу прикрывает пулеметчик, а в случае обнаружения бронетехники условного противника, или большого скопления живой силы неприятеля, в дело вступает гранатометчик. В роли условного противника выступили военнослужащие разведывательного подразделения.

Ранее на полигоне Успеновский танковые экипажи отработали слаженность и стрельбу из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета «Утес». В ходе учений все бойцы отрабатывают стрельбу по наземным и низколетящим целям. За их действиями наблюдают опытные офицеры с опытом боевых действий в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов