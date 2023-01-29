Расчет САУ «Мста-С» «отработал» по укрепрайонам и технике украинских боевиков

Российские артиллеристы используют тактику «кочующего орудия», которая подразумевает постоянную смену позиций, чтобы не попасть под ответный огонь со стороны националистов.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты артиллерии ежедневно наносят удары по живой силе, технике и объектам военной инфраструктуры вооруженных формирований украинских националистов с разных огневых рубежей, используя тактику «кочующего орудия».

«Бьем по укрепрайонам, артиллерии. Выполняем как контрбатарейную борьбу, так и плановые цели. По последним мерам мы стараемся менять места, потому что контрбатарея не спит у врага», - сказал военнослужащий ВС РФ.

Передовые корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) передают координаты цели, после чего расчет САУ наносит огневое поражение. Слаженные и эффективные действия артиллерийских расчетов препятствуют переброске резервов украинских боевиков и поддерживают наступательные действия российских войск на всех направлениях.

Ранее «Звезда» рассказала, как расчет САУ «Мста-С» уничтожил пункт управления националистов и склады с боеприпасами. Боевой расчет 152-мм самоходной гаубицы осколочно-фугасными снарядами расчищает путь для продвижения нашей пехоты. В зимнее время года в лесопосадке особо не скроешься, поэтому экипаж часто меняет закрытые огневые позиции. Тем более, что до противника меньше десяти километров - зона досягаемости беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.