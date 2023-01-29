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Избивший мужа Нэнси Пелоси извинился за «недоделанную работу»

Анна Касаткина
06:50 29.01.2023
Дэвид Депейп прокомментировал обнародованное видео его нападения на супруга Пелоси.
Избивший мужа Нэнси Пелоси извинился за «недоделанную работу»
© Фото: Chris Kleponis - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Арестованный за нападение на мужа Нэнси Пелоси позвонил из тюрьмы на телевидение и извинился за «недоделанную работу». Запись звонка опубликовал телеканал KTVU.

В субботу полиция Сан-Франциско по требованию суда обнародовала видеозапись с избиением Дэвидом Депейпом Пола Пелоси. После этого злоумышленник позвонил на телеканал, разговор репортера с ним длился около пяти минут.

Депейп пояснил, что явился в дом Пелоси, так как хотел нанести визит людям, которые «убивают» личные свободы и «побеседовать по душам об их плохом поведении».

«Я хочу извиниться перед всеми. Я напортачил... Мне жаль, что я не смог получить от них больше. Это моя вина... Я должен был лучше подготовиться», - сказал он.

Нападение на мужа экс-спикера палаты представителей произошло в октябре прошлого года. Канадец Дэвид Депейп, вооруженный молотком, вломился в дом в престижном районе Сан-Франциско, разбив молотком окно. Нэнси Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне. В результате нападения ее супруг Пол получил трещину в черепе и травмы обеих рук. Политик ранее заявила, что не собирается смотреть видео с избиением своего мужа.

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