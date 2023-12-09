В Минобороны сообщили о 55 десантниках, ставшими Героями России на СВО

За время СВО 55 бойцов ВДВ стали Героями России, еще 36 получили по три ордена Мужества.

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Минобороны России рассказало о 55 десантниках, ставших Героями России за время спецоперации. Также в ведомстве сообщили о 36 бойцах ВДВ, награжденных тремя орденами Мужества.

«55 военнослужащих Воздушно-десантных войск удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а 36 награждены тремя орденами Мужества за время проведения специальной военной операции», - говорится в заявлении МО РФ.

Если же говорить обо всех госнаградах, полученных нашими десантниками, то за проявленные в зоне СВО отвагу и героизм, были награждены более 42 000 человек. В ведомстве подчеркнули, что наши военнослужащие с честью выполняют все поставленные задачи. День Героев Отечества отмечается в России девятого декабря.

Ранее Герой России Сергей Бачериков рассказал, за что получил Золотую Звезду. Военнослужащий смог вывести своих товарищей живыми из сложного боя с противником, когда наши бойцы оказались в тисках.