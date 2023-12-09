Герой России Бачериков рассказал, за что получил Золотую Звезду

Теперь Герой России Бачериков часто на полигоне. Он считает обязательными занятия по тактике с отработкой штурма в городских условиях. Подчиненные считают его лучшим примером для подражания.

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Бойцы работают в паре и бьют по условному противнику. До него с огневого рубежа 600 метров. Теперь уже автомат не смолкает, обеспечивая прикрытие огнеметчику. Тот наводит реактивный пехотный огнемет (РПО) на цель. Стреляет, и боевая двойка тут же покидает, как здесь говорят, линию соприкосновения.

Руководит занятиями заместитель командира батальона, майор Сергей Бачериков. Он учит бойцов все делать быстро и уверенно, без промедления принимать решения. Герой России понимает, насколько это важно. Особенно в критический момент

«Я раньше занимался армейским рукопашным боем. Это то же самое, как на бой с противником выходишь. Если начинаешь давать заднюю, то задавят. То же самое и на поле боя. Если ты давишь, то давишь до конца», - сообщил заместитель командира РХБЗ батальона, Герой России Сергей Бачериков с позывным «Шмель».

А еще он проще, чем кто-либо. Расскажет, как больно жалит шмель - не про себя, хотя позывной аналогичный, а про огнемет, с которым с начала спецоперации он неразлучен.

«Шмель» и его отделение вступили в бой с противником, силы которого превосходили в шесть раз. Бились до последнего патрона, но оказались в тисках. И долго не думая, вызвали огонь артиллерии на себя.

«Получилось так, что артиллерия помогла нам, коридор создала, и вот в этом коридоре мы проскочить успели. После этого держали опорный пункт свой, потому что по тактике действия войск противника есть такое, что они после наступления могут контр наступать. Приходилось дальше держать. Два-три дня держали их наступательные действия», - пояснил Герой России.

Золотую Звезду «Шмель» получил почти сразу - за то, что вывел всех своих ребят живыми, когда и надежды-то уже не было. Но еще там, на поле боя, его подчиненные, в том числе и огнеметчик с позывным «Петрович», для себя определили: их командир «Шмель» - герой, лучший пример для подражания.

«Перед боем, конечно, всегда он подбадривает, говорит, что все будет хорошо в любом случае. И когда идем мы с ним в бой, в атаку или какие-то другие задачи у нас, всегда чувствуется сильное плечо, надежное, за которое можно держаться, не бояться идти смело», - поделился огнеметчик «Петрович».