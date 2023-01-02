Шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом в Турции

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В Турции в городе Мардин перевернулся микроавтобус с пассажирами. Сообщается, что в результате инцидента погибли шесть человек. Кроме того, пять человек пострадали. В город направлены медики.

«В Мардине утром рейсовый автобус вышел из-под контроля и перевернулся. Как стало известно, в автобусе находились сотрудники губернаторства и университета. В результате ДТП в районе Алачли шесть человек погибли, пятеро получили ранения», - пишет газета Yeni Safak.

Ранее в ресторане в городе Айдын в Турции прогремел взрыв. В результате семь человек погибли. Еще четверо получили тяжелые ранения.