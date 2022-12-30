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Взрыв прогремел в ресторане в турецком городе Айдын

Анна Касаткина
16:56 30.12.2022
В результате взрыва газа семь человек погибли, еще четверо получили тяжелые ранения.
Взрыв прогремел в ресторане в турецком городе Айдын
© Фото: CetinOsmanBudak, Twitter
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В ресторане в городе Айдын в Турции прогремел взрыв. В результате семь человек погибли, сообщила в Twitter мэр города Озлем Черчиоглу.

По данным телеканала NTV, инцидент произошел около 15.30 (время совпадает с московским) в районе Назилли. По предварительным данным, взрыв с последующим возгоранием случился во время смены газового баллона на кухне ресторана. В результате семь человек погибли, еще четверо получили тяжелые ранения. Два человека выпрыгнули после взрыва из окна второго этажа, их состояние не уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы, пожар уже удалось потушить.

© sahmettinyuksel, Twitter

Ранее в турецком городе Шанлыурфа прогремел взрыв в жилом здании. Четверых человек в результате инцидента госпитализировали.

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