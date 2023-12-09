Опубликованы кадры работы группы по спасению летчиков в зоне СВО

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Специалисты поисково-спасательной группы (ПСГ) Воздушно-космических Сил России выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении зоны СВО. За прошедший месяц они совершили более 60 боевых вылетов.

В состав подразделения входят медик и группа огневой поддержки. Задачи медика состоят в том, чтобы наблюдать за обстановкой и, в случае нештатной ситуации, найти и эвакуировать летчика, предварительно оказав ему медицинскую помощь.

«Основными целями является непрерывное наблюдение за обстановкой. Если происходит какая-то нештатная ситуация, мы должны максимально быстро выполнить поиск летчика, найти его, оказать ему первую врачебную помощь и эвакуировать его в военно-медицинское учреждение», - объяснил медик с позывным «Скальпель».

Он также рассказал, что сегодня во время вылетов все было в порядке и не случилось никаких происшествий.

Ранее «Звезда» рассказала о работе поисково-спасательных групп на Донецком направлении. Обычно подразделения не сопровождают самолеты, а находятся в районе ожидания. В день подразделение совершает 4-6 вылетов, однако спасать летчиков приходится довольно редко.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.