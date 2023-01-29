Президент Аргентины отказался поставлять оружие в зону конфликта на Украине

Ранее аргентинский лидер Альберто Фернандес заявил, что не будет рвать отношения с Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.

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Аргентина и другие страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие и боеприпасы в зону украинского конфликта. Об этом заявил президент южноамериканской республики Альберто Фернандес на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта», - приводит ТАСС заявление Фернандеса.

В минувший понедельник Альберто Фернандес заявил, что не собирается сворачивать свои контакты с президентом Владимиром Путиным из-за кризиса на Украине. Политик призвал начать переговоры о мире и выразил готовность содействовать диалогу Москвы и Киева.