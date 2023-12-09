Вильфанд сообщил об ожидающемся на следующей неделе потеплении

Дневная температура будет колебаться в пределах от минус 3 до минус 9 градусов. Ожидаются ветер и метели.

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В Гидрометцентре сообщили, что со следующей недели температура воздуха в Москве начнет расти. Но при этом ее значения еще будут оставаться ниже нормы. Прогноз погоды на предстоящую неделю озвучил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ночью будет уже около минус 10 градусов, а днем - в диапазоне минус 3-9 градусов. Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению. Прогнозируются снег, ветер 7-12 метров в секунду, метели», - рассказал синоптик.

По его словам, не стоит ожидать сильных снегопадов. Но метели приведут к росту сугробов, высота которых тоже будет выше обычных значений.

«Они и сейчас внушительные, а будут минимум 45 сантиметров. Обычно такая высота сугробов бывает только в конце зимы за счет накопления осадков за весь период», - уточнил Вильфанд.

Ранее в беседе со «Звездой» 6 декабря военный метеоролог Александр Ильин дал прогноз погоды для жителей Москвы и Подмосковья, включая пятницу.

Он рассказал, где стоит ждать самых крепких морозов. Согласно его данным, вслед за циклоном «Оливер» в столицу России придет мороз - столбик термометра начнет опускаться все ниже, вплоть до минус 19 градусов.