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Синоптик Ильин сообщил о близких к тридцатиградусным морозах в Московском регионе

Никита Черненко
09:48 06.12.2023
В пятницу столбики термометров в Подмосковье могут опуститься вплоть до 27 градусов ниже нуля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Синоптик, метеоролог и военный метеоролог Александр Ильин в разговоре со «Звездой» дал прогноз погоды для жителей Москвы и Подмосковья вплоть до пятницы, рассказал, где стоит ждать самых крепких морозов и как ветер будет влиять на их ощущение.

Ильин отметил, что вслед за циклоном «Оливер» столицу России посетит генерал Мороз - с дня среды столбик термометра начнет опускаться все ниже и в пятницу днем может опуститься вплоть до -19 градусов.

«В среду в Москве ожидаем до -11 градусов, в четверг стоит ждать уже до -14 градусов днем, а в пятницу - еще более низкие температуры, вплоть до -20 градусов ночью по области», - спрогнозировал метеоролог.

Синоптик объяснил такое похолодание сменой циклона на антициклоны. «Оливер» будет уходить в сторону Сибири и Урала, в то время как в Москву прибудут южный и арктический антициклоны, которые уже сегодня объединятся в единый фронт.

«Из-за слияния разных температурных антициклонов и разрушения облаков в среду в Москве можно ожидать небольшие снежные осадки. У нас также наблюдается центр холода на востоке от Москвы, в Черустях. Там мороз может быть вплоть до -27 градусов ночью», - рассказал эксперт.

Ильин также добавил, что ветер в Москве от 3 до 8 метров в секунду. Он предупредил, что из-за него морозы могут ощущаться сильнее, чем есть на самом деле.

«Здесь целый комплекс нюансов, многое зависит и от влажности. Сейчас идут антициклоны, влажность будет маленькая, и даже такой ветер будет меньше влиять на ощущение температуры. Но это всегда вопрос индивидуального восприятия - ощущения могут меняться даже от настроения человека», - подытожил Ильин.

Мощный снегопад прошел в столице в ночь с 3 на 4 декабря. В его результате сугробы достигли февральской отметки, на ликвидацию последствий пурги вышло свыше 135 тысяч рабочих и более 18 тысяч единиц спецтехники, в аэропортах было задержано или отменено свыше 60 рейсов.

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