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Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. С таким заявлением выступил председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр. В интервью португальскому изданию RTP адмирал отметил, что промышленность стран альянса пора перевести на военную сферу и сделать перевооружение приоритетом блока.

В Кремле неоднократно отмечали конфронтационный курс натовской политики. Там предупреждали, что дальнейшее расширение альянса не принесет Европе большей безопасности, а только обострит обстановку в регионе. Москва заявляла, что не представляет угрозы для стран НАТО, но свои национальные интересы отстаивать готова.

Накануне замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Североатлантический альянс моделирует киберудары по объектам госструктуры Калининградской области и энергосистемы Москвы в ходе своих учений.