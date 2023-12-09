Донецк и Горловка десять раз за сутки подверглись обстрелам боевиков
Украинские националисты обстреляли территорию ДНР десять раз за последние сутки. Об этом говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истекшие сутки Представительством зафиксировано 10 фактов ведения огня со стороны ВФУ», - информирует ведомство.
Под ударом оказались несколько районов Донецка и Горловка. Столицу республики противник обстрелял четыре раза из артиллерии 155 мм, Горловку - шесть раз, использовав орудия калибров 152 мм и 155 мм. В общей сумме по населенным пунктам ДНР было выпущено 35 боеприпасов.
Уточняется, что сведений о жертвах и пострадавших среди мирного населения нет, также не зафиксировано никаких повреждений жилых домостроений.
Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы ДНР. Ранее сообщалось, что вражеские РСЗО выпустили восемь ракет в направлении Горловки.