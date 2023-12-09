Донецк и Горловка десять раз за сутки подверглись обстрелам боевиков

Под огнем противника оказались Горловка и несколько районов Донецка.

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Украинские националисты обстреляли территорию ДНР десять раз за последние сутки. Об этом говорится в сводке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки Представительством зафиксировано 10 фактов ведения огня со стороны ВФУ», - информирует ведомство.

Под ударом оказались несколько районов Донецка и Горловка. Столицу республики противник обстрелял четыре раза из артиллерии 155 мм, Горловку - шесть раз, использовав орудия калибров 152 мм и 155 мм. В общей сумме по населенным пунктам ДНР было выпущено 35 боеприпасов.

Уточняется, что сведений о жертвах и пострадавших среди мирного населения нет, также не зафиксировано никаких повреждений жилых домостроений.

Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы ДНР. Ранее сообщалось, что вражеские РСЗО выпустили восемь ракет в направлении Горловки.