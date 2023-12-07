Националисты нанесли удары из РСЗО по Горловке

Обстрел Горловки боевиками произошел вечером в половине одиннадцатого, удары были нанесены по Центрально-Городскому району.

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Украинские националисты нанесли очередную серию ударов из РСЗО по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел произошел вечером в половине одиннадцатого. Всего было выпущено восемь ракет.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:35 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 8 ракет из РСЗО», - указывает представительство.

Информации о повреждениях в сообщении не приводится, однако украинские обстрелы уже не раз становились причиной разрушений в городах ДНР. Так, за прошлые сутки территория республики подвергалась обстрелам 56 раз, из-за чего пострадали 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры.