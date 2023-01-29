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Шведский дипломат заявил о намерении возобновить диалог с Турцией по НАТО

Ирина Елагина
23:53 29.01.2023
Оскар Стенстрем заявил, что ищет личных встреч с турецкой стороной, чтобы добиться возобновления переговоров по ратификации шведской заявки на вступление в НАТО.
Шведский дипломат заявил о намерении возобновить диалог с Турцией по НАТО
© Фото: Andreas Bastian Caro, Globallookpress
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Главный переговорщик Швеции по вопросам членства в НАТО Оскар Стенстрем заявил о готовности в ближайшее время вернуться к диалогу с Анкарой по ратификации заявки на вступление в альянс. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Я думаю, что свяжусь с турецкой стороной в начале следующей недели, чтобы продолжить личные встречи», - поделился планами Стенстрем.

Шведский дипломат отметил, что сейчас, на фоне выходок террористических организаций с сожжением Корана, вести переговоры бесполезно, так как «не будет полезной и заслуживающей доверия встречи», поэтому по его словам, «бессмысленно собираться и вести переговоры, и это, вероятно, еще больше затруднит процесс».

Ранее сообщалось, что власти Турции из-за сожжения Корана в Стокгольме отменили визит главы Минобороны Швеции в Анкару, намеченный на 27 января. МИД Турции назвала акцию экстремистов «гнусным нападением», а в турецком Минобороны заявили, что на фоне лояльного отношения Швеции к проявлениям исламофобии нет смысла обсуждать перспективы ратификации шведской заявки на вступление в НАТО.

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