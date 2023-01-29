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Российские зенитчики под огнем националистов уничтожили ракеты РСЗО HIMARS

00:00 29.01.2023
Минобороны РФ рассказало о героях спецоперации. Валерий Аракчеев с подчиненными отразил атаку с воздуха, а Виктор Заводчиков сорвал провокацию боевиков.
Российские зенитчики под огнем националистов уничтожили ракеты РСЗО HIMARS
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военных в ходе специальной операции. Гвардии капитан Валерий Аракчеев и гвардии старший лейтенант Виктор Заводчиков проявили мужество, храбрость, решимость и профессионализм при выполнении боевых задач.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гвардии капитан Валерий Аракчеев

Гвардии капитан Валерий Аракчеев вместе со своим дивизионом выполнял задачи по прикрытию российских подразделений от воздушного нападения. В ходе неравного боя с противником офицеру вместе с подчиненными пришлось сбивать ракеты американской РСЗО HIMARS.

Невзирая на обстрел позиций со стороны боевиков, Валерий Аракчеев организовал успешную работу зенитного ракетного расчета. В результате были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня на подлете к району расположения российских войск.

Смелые и решительные действия офицера, а также мужество и профессионализм подчиненных позволили сохранить жизнь товарищей и не допустить ударов по живой силе и технике. Это позволило отбить атаку и отбросить противника на исходные позиции.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гвардии старший лейтенант Виктор Заводчиков

Гвардии старший лейтенант Виктор Заводчиков в составе батальона связи выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов. Перед началом выдвижения основных сил офицер организовал и обеспечил устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями.

Во время ожидания команды, Виктор Заводчиков заметил выдвинувшуюся группу боевиков. Он занял огневую позицию и ударил по врагу. Сковав действия противника, офицер лично уничтожил до четырех человек, после чего из РПГ поразил пулеметный расчет националистов. Группа боевиков, понеся существенные потери, отступила.

Смелые и решительные действия Виктора Заводчикова позволили предотвратить готовящиеся провокации и способствовали развитию наступления российских войск.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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