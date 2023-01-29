Российские зенитчики под огнем националистов уничтожили ракеты РСЗО HIMARS
Минобороны РФ рассказало о героях спецоперации. Валерий Аракчеев с подчиненными отразил атаку с воздуха, а Виктор Заводчиков сорвал провокацию боевиков.
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В Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военных в ходе специальной операции. Гвардии капитан Валерий Аракчеев и гвардии старший лейтенант Виктор Заводчиков проявили мужество, храбрость, решимость и профессионализм при выполнении боевых задач.