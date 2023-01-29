Российские зенитчики под огнем националистов уничтожили ракеты РСЗО HIMARS

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гвардии капитан Валерий Аракчеев

Гвардии капитан Валерий Аракчеев вместе со своим дивизионом выполнял задачи по прикрытию российских подразделений от воздушного нападения. В ходе неравного боя с противником офицеру вместе с подчиненными пришлось сбивать ракеты американской РСЗО HIMARS.

Невзирая на обстрел позиций со стороны боевиков, Валерий Аракчеев организовал успешную работу зенитного ракетного расчета. В результате были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня на подлете к району расположения российских войск.

Смелые и решительные действия офицера, а также мужество и профессионализм подчиненных позволили сохранить жизнь товарищей и не допустить ударов по живой силе и технике. Это позволило отбить атаку и отбросить противника на исходные позиции.