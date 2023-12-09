Венгрия осудила новый украинский закон о правах нацменьшинств

По словам госсекретаря МИД Венгрии Менцера, права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад.

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Ответственный за международные связи госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что страна внимательно оценит новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение. Однако он отметил, что уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.

«На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно», - цитирует Менцера РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

Ранее британский журнал The Economist писал, что венгерский премьер Виктор Орбан и нидерландский политик Герт Вилдерс не допустят вступления Украины в Евросоюз. Издание пишет, что политики препятствуют достижению целей запланированного на середину декабря саммита по вступлению Украины в ЕС.