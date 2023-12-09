Маленькая панда из Московского зоопарка научилась вставать на четыре лапы

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Детеныш панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка научилась вставать на четыре лапы. Об этом написала в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Малышка встает на четыре лапы», - говорится в сообщении.

Ранее маленькой панде из Московского зоопарка подарили новый манеж с вышивкой с морковками и бамбуком по периметру, потому что в старую корзинку детеныш уже не помещается.

Напомним, панда весом 150 граммов родилась в конце лета - это первый случай в истории России. Сейчас рост детеныша составляет 70 сантиметров, а вес - больше шести с половиной килограммов.