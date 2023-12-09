В Донецке ранены шесть человек в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что взрывоопасный предмет был сброшен в Петровском районе города.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинский дрон сбросил взрывчатку в Донецке, ранено шесть человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram-канале Кулемзин написал, что в результате сброса взрывоопасного предмета были ранены мужчины 1972, 1978, 1983, 1997 и 2003 г. р., а также женщина 1982 г. р. По словам главы города, летательный аппарат сбросил взрывчатку в Петровском районе по ул. Добровольского.

Ранее территория Донецкой Народной Республики подвергалась десять раз обстрелу за сутки со стороны украинских боевиков. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что несколько районов Донецка, а также Горловка оказались под ударом. В частности, украинские войска применяли артиллерию натовского калибра.