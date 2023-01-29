Выступающая против антироссийских санкций партия стала второй на выборах в ландтаг Нижней Австрии

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Ультраправая Австрийская партия свободы, которая выступает за отмену антироссийских санкций, занимает второе место на выборах в парламент Нижней Австрии. Она, по данным экзитпола телеканала ORF, набрала 25,4% голосов.

Первое место занимает правящая Австрийская народная партия. Отмечается, что это ее самый худший результат в регионе.

Напомним, в октябре прошлого года жители Австрии потребовали от канцлера вернуть стране нейтралитет, отказаться от санкций против России и прекратить поддержку Украины. Об этом говорилось в открытом письме граждан в адрес федерального правительства.

Под письмом подписались 40 тысяч австрийцев. Люди считают, что страна должна выступать с инициативами, направленными на мир и прекращения огня.