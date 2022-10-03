В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Десятки тысяч австрийцев подписали письмо канцлеру с требованием отменить санкции против РФ

Анна Касаткина
17:02 03.10.2022
Жители Австрии требуют от правительства возвращения страны к нейтралитету.
Десятки тысяч австрийцев подписали письмо канцлеру с требованием отменить санкции против РФ
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Жители Австрии требуют от канцлера Карла Нехаммера вернуть стране нейтралитет, отказаться от санкций против России и прекратить поддержку Украины. Об этом говорится в открытом письме граждан в адрес федерального правительства, которое публикует издание Exxpress.

Как отмечается в материале, под письмом подписались 40 тысяч австрийцев. Они требуют вернуть Австрии «истинный нейтралитет», в частности, отказаться от европейских санкций, которые не имеют желаемого эффекта и за отмену которых, согласно опросам, выступают больше половины австрийцев. Кроме того, люди считают, что страна должна выступать с инициативами, направленными на мир и прекращения огня.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, в котором она пообещала ввести дополнительные санкции в ответ на вхождение в состав РФ новых территорий. По мнению комментаторов, глава правительства не заботится об интересах британцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 Армия
Видео
Марочко рассказал, как военная смекалка помогла силам ЛНР остановить прорыв ВСУ под Лисичанском
17:02 В стране и мире
Десятки тысяч австрийцев подписали письмо канцлеру с требованием отменить санкции против РФ
16:48 Армия
Сальдо заявил, что батальоны ВСУ пытались прорваться на Каховскую ГЭС, их удалось разбить
16:21 В стране и мире
Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на «Северном потоке - 2» возобновилась
15:23 Вопросы истории
Польша потребовала от Германии $1,3 трлн репараций
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.