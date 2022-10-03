Десятки тысяч австрийцев подписали письмо канцлеру с требованием отменить санкции против РФ

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Жители Австрии требуют от канцлера Карла Нехаммера вернуть стране нейтралитет, отказаться от санкций против России и прекратить поддержку Украины. Об этом говорится в открытом письме граждан в адрес федерального правительства, которое публикует издание Exxpress.

Как отмечается в материале, под письмом подписались 40 тысяч австрийцев. Они требуют вернуть Австрии «истинный нейтралитет», в частности, отказаться от европейских санкций, которые не имеют желаемого эффекта и за отмену которых, согласно опросам, выступают больше половины австрийцев. Кроме того, люди считают, что страна должна выступать с инициативами, направленными на мир и прекращения огня.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, в котором она пообещала ввести дополнительные санкции в ответ на вхождение в состав РФ новых территорий. По мнению комментаторов, глава правительства не заботится об интересах британцев.