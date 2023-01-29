Глава МИД Италии заявил, что его страна никогда не будет передавать наступательное вооружение Украине

Глава итальянского МИД Антонио Таяни сказал, что его страна «не имеет ничего против» российского народа.

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Рим не будет передавать Киеву наступательные виды вооружения. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Мы никогда не направим наступательное вооружение, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией, мы не имеем ничего против российского народа», — передает его слова RT.

В то же время, по его словам, Италия готова и дальше помогать Украине обороняться, поставляя ей соответствующее оружие.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о передаче его страной истребителей Киеву не стоит. Он также раскритиковал украинские власти, которые требуют от западных стран все новые и новые виды вооружений.