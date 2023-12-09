В Москве и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов

Среднесуточная температура будет ниже нормы на 7-14 градусов.

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Гидрометцентр России продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за очень низких температур. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует до девяти часов вечера 11 декабря. В столице ожидается среднесуточная температура воздуха ниже нормы на 7-10 градусов Цельсия, в области - на 7-14 градусов. В связи с этим в Гидрометцентре также предупреждают о гололедице и сильном ветре, скорость порывов которых может достигать 15 метров в секунду.

Сильные морозы также ожидаются в Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Тульской и Калужской областях.

Ранее в МЧС России предупредили москвичей и жителей Подмосковья об аномальных морозах 10-11 декабря. В ведомстве порекомендовали не находиться долгое время на улице, а по возвращении домой не пить сразу горячий чай и не принимать горячий душ.