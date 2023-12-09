МЧС РФ предупредило об аномальных морозах в Москве 10-11 декабря

© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Зима в российской столице готовится к новому рекорду. По данным МЧС 10-11 декабря в Москве ожидается аномально холодная погода.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы», - проинформировали в МЧС.

Служба спасения просит москвичей воздержаться от длительного пребывания на воздухе и при возвращении домой не пить сразу горячий чай и не принимать горячий душ или ванну - это опасно для здоровья.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве ожидается ослабление морозов, но из-за сильного ветра и метели потепление не будет заметно.