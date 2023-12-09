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Освободивший Павловку командир роты Юрий Братчиков рассказал о своем подвиге

Максим Низкодубов
Игнат Далакян
21:13 09.12.2023
Даже получив ранение в ногу, командир отказался от эвакуации, чтобы успешно выполнить задачу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Осень прошлого года. Ожесточенные бои под Павловкой. Первой в населенный пункт заходит десантно-штурмовая рота под командованием гвардии капитана Юрия Братчикова. Двигаясь от участка к участку короткими перебежками, зачищая дома и постройки морпехи-тихоокеанцы закрепляются в поселке.

«Задача у подразделения была - создать плацдарм. Чтобы через нас зашли силы для развития наступления в населенный пункт Павловка. Наше подразделение выполнило данную задачу», - рассказал командир десантно-штурмовой роты 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Юрий Братчиков.

К декабрю 2022-го Павловка полностью освобождена силами наших военных. При этом командир штурмовой роты Юрий Братчиков в этой операции сыграл важнейшую роль.

«Этот офицер, если ему ставят задачу, он выполняет ее любой ценой. При этом потери этого подразделения минимальные», - поделился военнослужащий 155-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Малыш».

Об успехе подразделения гвардии капитана Братчикова мы уже знали заранее. Мы уже знали, что он создал плацдарм для наступления. И после этого мы уже основными силами зашли в населенный пункт. И приступили к выполнению поставленной задачи.

Получив ранение в ногу, командир отказался от эвакуации, чтобы успешно выполнить задачу. За спиной у 26-летнего героя - бои под Волновахой и Угледаром. Освобождение десятков населенных пунктов. При этом с началом спецоперации кадровому офицеру пришлось резко сменить профиль боевой работы.

Выпускник военно-морской академии Петербурга лейтенант Братчиков должен был стать моряком-подводником. Но судьба распорядилась иначе. С первых дней спецоперации он оказался на передовой. Но уже в составе 155-ой бригады морской пехоты.

На груди у офицера не видно наград. Их гвардии капитан скромно хранит дома. За самоотверженность и храбрость Юрий Братчиков награжден орденом Мужества и званием Героя Донецкой народной республики.

«Это очень значимая для меня награда. Очень много мы работали с ребятами из Донецкой Народной республики. Очень сильные ребята. Очень рад, что я с ними работал», - рассказал Братчиков.

В ответ на вопрос - откуда у молодого офицера столько решительности и отваги, Юрий знакомит нас с супругой Татьяной и первенцем Тимой. В первые дни спецоперации узнал о беременности жены по телефону. А в день рождения малыша гвардии капитан шел в наступление. В 10 тысячах км от дома.

«Это мне сил придало уже после тяжелого ранения. Я честно уже не надеялся, что выйду оттуда. Думал, что все. Лежу тут. Спокойствие. А потом вспомнил, что сына нужно увидеть. И все, дало мне заряд бодрости», - поделился Братчиков.

Жена военнослужащего Татьяна рассказала, что он выходил на связь редко, но выходил.

«Он выходил на связь. Редко, но выходил. И он за неделю до моих родов вышел на связь. И так смешно получилось. Я ему говорю, в следующее воскресенье рожаю. И я себя настолько настроила, что я проснулась с утра в воскресенье. И у меня начались схватки», - рассказала Татьяна.

Знакомство с сыном состоялось только через 4 месяца после рождения. Но сегодня День героев Отечества семья Братчиковых встречает в полном составе. Супруга Юрия Татьяна не устает повторять - мужем она гордится. Хоть и всегда переживает из-за опасных командировок.

«Я им очень сильно горжусь. Что он самый настоящий мужчина. Я его очень сильно люблю. Таких людей, как он - очень мало. Которые в стрессовых ситуациях. Когда его первый раз ранило, он не бросил своих людей. И пошел дальше», - рассказала жена Юрия Братчикова.

После реабилитации и отпуска командир десантно-штурмовой роты снова отправится в зону спецоперации. Бить противника с утроенной силой, чтобы вернуться домой с победой.

Напомним, сегодня отмечается День героев Отечества. К памятному дню в Музее на поклонной горе открыли стену героев СВО.

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