В Музее Победы на Поклонной горе открыли стену героев СВО

В Музее Победы также прошла торжественная церемония гашения марок с портретами участников СВО.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

В Музее Победы на Поклонной горе открыли стену героев специальной военной операции. На стене занесены имена участников СВО, получивших звания героев Российской Федерации.

Мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества. Вместе с тем в Музее Победы на Поклонной горе также прошла торжественная церемония гашения марок с портретами участников спецоперации. Специальный штемпель с датой выхода в почтовое обращение был изготовлен к мероприятию.

В почтовое обращение марки поступили тиражом 60 тысяч экземпляров. На них изображены фотографии героев и информация об их героях.

Ранее в День героев Отечества прошел концерт в ЦАТРА в рамках Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета «Славы Героев - будем достойны!». Глава государства Владимир Путин в своем обращении к юнармейцам отметил, что символично и правильно проводить это мероприятие к этой памятной дате.