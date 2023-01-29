Умер создатель образа Кота Леопольда Вячеслав Назарук

Прощание с художником состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой городской больнице в Москве.

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На 82 году жизни умер советский и российский художник-постановщик, работавший над мультфильмами «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда» и другими Вячеслав Назарук. Об этом сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Прощание состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице», - написал он в Facebook*.

По словам Капкова, художник ушел из жизни 28 января.

В прошлом году скончался еще один знаменитый сотрудник студии «Союзмультфильм» Леонид Шварцман. Мультипликатор работал над множеством известных каждому образов, среди которых «Чебурашка», «Крокодил гена», «Котенок по имени Гав» и «Дядя Степа - милиционер».

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