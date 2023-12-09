В Великобритании пожаловались на нашествие «радиоактивных» котов

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В британской деревне Сискейл обнаружили стаю «радиоактивных» котов. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Daily Mail.

«Жители деревни, живущие недалеко от гигантского объекта, известного как "ядерная нарния" в Великобритании, подверглись нападению стаи "радиоактивных" кошек. Бродячие животные, живущие у ядерного объекта "Селлафилд" на побережье Камбрии, представляют опасность», - говорится в статье.

Отмечается, что котов десятилетиями подкармливали и укрывали под теплом атомных круг сотрудники ядерного комплекса «Селлафилд», из-за чего в фекалиях животных были обнаружены следы плутония и цезия. Жители деревни обвинили руководство комплекса в создании угрозы безопасности для людей, ведь бездомных животных распределяют в приюты и семьи.

В «Селлафилде» заявили, что бездомные животные не представляют опасность для общества, при этом руководство предупредило персонал о кормлении котов.

Ядерный комплекс «Селлафилд» является одним из крупнейших хранилищ плутония в мире. Кроме того, на его территории располагаются ядерные отходы из других стран.

Ранее профессор МГУ Кирилл Кузищин рассказал, что рыба, побывавшая в радиоактивной воде, является опасной, ведь радионуклиды накапливаются на всю жизнь, так как практически не выводятся.