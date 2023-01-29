Российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме после атаки на склад боеприпасов
Посольство РФ внимательно следит за ситуацией с атакой беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфагане, информации о пострадавших россиянах не поступало. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
В посольстве отметили, что следят за сообщениями СМИ о возможных подобных инцидентах в других городах страны и находятся в постоянном контакте с Генконсульствами РФ в Реште и Исфагане, а также другими российскими организациями.
«Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», - уточняется в сообщении.
В ночь на воскресенье беспилотники атаковали склад с боеприпасами в иранском Исфахане, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал, зданию при этом был нанесен значительный ущерб.