Российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме после атаки на склад боеприпасов

При атаке на склад боеприпасов в Иране россияне не пострадали, отметили в посольстве.

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Посольство РФ внимательно следит за ситуацией с атакой беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфагане, информации о пострадавших россиянах не поступало. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

В посольстве отметили, что следят за сообщениями СМИ о возможных подобных инцидентах в других городах страны и находятся в постоянном контакте с Генконсульствами РФ в Реште и Исфагане, а также другими российскими организациями.

«Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», - уточняется в сообщении.

В ночь на воскресенье беспилотники атаковали склад с боеприпасами в иранском Исфахане, возник пожар. В результате атаки никто не пострадал, зданию при этом был нанесен значительный ущерб.