Более 10 человек пострадали в столкновении вертолетов в Австралии

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В Австралии над пляжем Голд-Коста в воздухе столкнулись два вертолета. По данным службы скорой помощи штата Квинсленд, в результате инцидента пострадали 13 человек. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«Экипажи экстренных и аварийных служб прибыли на место аварии вертолетов около 14:00 по местному времени. 13 пассажиров, пострадавших в ходе инцидента, получают медицинскую помощь на месте», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее один человек пострадал во время жесткой посадки Ми-8 в Магаданской области. Вертолет при посадке столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.