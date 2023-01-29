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Число жертв удара ВФУ по мосту под Мелитополем возросло до пяти

Анна Назайкина
18:44 29.01.2023
Владимир Рогов также сообщил, что четыре человека ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Число жертв удара ВФУ по мосту под Мелитополем возросло до пяти
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Число жертв удара ВФУ по мосту под Мелитополем возросло до пяти, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Убиты 5 человек. 4 человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», - написал он.

В то же время врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о четырех погибших из бригады железнодорожников. По его данным, еще пять человек пострадали, им сейчас оказывают помощь медики. 

Ранее стало известно, что украинские националисты нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Молочную в населенном пункте Светлодолинское Запорожской области. Как утверждалось, ракеты были выпущены из американской РСЗО HIMARS.

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