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Эксперт Пухарев рассказал, как проверить «свежесть» елки при покупке

Алина Луговая
18:31 09.12.2023
Дома елку лучше ставить в прохладном месте. Около батареи она может не достоять даже до Нового года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»
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При покупке елки нужно попросить продавца постучать стволом дерева по земле - если с дерева сыпется много иголок, то оно долго не простоит. Об этом «Звезде» рассказал директор интернет-магазина по продаже елок Владислав Пухарев.

По словам эксперта, прежде, чем отправиться на елочный базар, необходимо определиться, какой высоты вам нужно дерево. Для этого необходимо выбрать, где оно будет стоять: на табуретке, в углу комнаты или в центре зала. Также нужно знать, какой высоты у вас потолки.

«Придя на базар, попросите продавца распаковать елку. Пусть он ее распакует, покажет, что все ветки целые, нет нигде сломанных, что хвоя зеленая, здоровая, выглядит свежо. Попросите постучать деревом об землю. Вы увидите, что с нее не осыпается свежая хвоя. Это значит, что елка срезана недавно и она у вас еще долго простоит», - объяснил эксперт.

Пухарев добавил, что при этом небольшое количество осыпающейся хвои является нормальным, потому что это может быть «транспортировочная хвоя», которая находилась близко к стволу дерева и из-за этого осыпалась, или хвоя с прошлого года, которая осталась при росте елки, куда перестало попадать солнце и она засохла.  

«Главное, чтобы хвоя не опадала с лапы дерева в том месте, где вы ее видите. Попробуйте рукой провести по лапе елки - хвоя не должна остаться у вас в руке. Наверное, вот это вот главные принципы выбора елки», - отметил Пухарев.

Директор магазина по продаже елок добавил, что, придя домой, не стоит спешить сразу устанавливать дерево - нужно дать ему оттаять.

«Когда устанавливаете елку, не ставьте ее вблизи отопительных приборов. Чем более прохладная температура в том месте, где стоит елка, тем больше она у вас простоит. Возле батареи елка простоит не больше недели, а если подставка будет без воды, то вообще 2-3 дня. Она просто не доживет у вас до Нового года», - заключил эксперт.

Ранее по снимкам из космоса главной елкой страны избрали 84-летнюю «красавицу» из Фряново. Ее высота - 25 метров.

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