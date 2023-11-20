Главной елкой страны по снимкам из космоса избрали 84-летнюю «красавицу» из Фряново

Главную елку страны определили с помощью снимков из космоса. Ее высота достигает 25 метров.

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В этом году в Кремль отправится 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново в Щелковском округе. Новогоднюю 84-летнюю красавицу засекли по снимкам из космоса, сообщили в Рослесинфорге.

«...расшифровали снимки из космоса, чтобы померить высоту главной новогодней елки страны <...> Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы учреждения.

Ранее стало известно, что российские космонавты на МКС получат новогодние подарки от своих близких. Презенты будут представлять из себя мешочки с брелоками в виде драконов и сладостями. Подарки доставит грузовой корабль «Прогресс МС-25».