Главной елкой страны по снимкам из космоса избрали 84-летнюю «красавицу» из Фряново
Главную елку страны определили с помощью снимков из космоса. Ее высота достигает 25 метров.
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
В этом году в Кремль отправится 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново в Щелковском округе. Новогоднюю 84-летнюю красавицу засекли по снимкам из космоса, сообщили в Рослесинфорге.
«...расшифровали снимки из космоса, чтобы померить высоту главной новогодней елки страны <...> Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы учреждения.
Ранее стало известно, что российские космонавты на МКС получат новогодние подарки от своих близких. Презенты будут представлять из себя мешочки с брелоками в виде драконов и сладостями. Подарки доставит грузовой корабль «Прогресс МС-25».