Ракетный удар был нанесен по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское.

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Два мирных жителя погибли, семь ранены после удара ВФУ по ж/д мосту в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Всего пострадало 9 мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о ракетном ударе украинских националистов по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское. В этот момент на объекте шли ремонтные работы.

Как утверждал Рогов, удар наносился из реактивной системы залпового огня HIMARS - эти РСЗО киевскому режиму поставляют Соединенные Штаты.

По предварительной информации, боевики выпустили по мосту три ракеты, одна была сбита.