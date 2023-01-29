Два человека погибли после удара ВФУ по ж/д мосту в Запорожской области
Ракетный удар был нанесен по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Два мирных жителя погибли, семь ранены после удара ВФУ по ж/д мосту в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всего пострадало 9 мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно о ракетном ударе украинских националистов по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское. В этот момент на объекте шли ремонтные работы.
Как утверждал Рогов, удар наносился из реактивной системы залпового огня HIMARS - эти РСЗО киевскому режиму поставляют Соединенные Штаты.
По предварительной информации, боевики выпустили по мосту три ракеты, одна была сбита.