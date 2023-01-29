В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военный эксперт Насонов заявил, что США передадут Киеву танки без качественной защиты

Анна Назайкина
17:45 29.01.2023
Он объяснил, что перед тем, как направить бронетехнику Украине, американские военные снимут с нее специальные листы бронирования.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Spc. Charles Leitner KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Украинским военным будет сложно сменить привычные для них танки на американские Abrams. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

Он объяснил, что минимальное время подготовки до слабого уровня управления этим танком  составляет около шести-восьми недель. К этому моменту специалист уже имеет танковую подготовку и опыт работы на других машинах.

«Здесь же смена будет более сложная, требующая знания языка, знания новой системы градуировки, которая имеется у стран НАТО, и смена ряда других характеристик, которые нужно понимать. Поэтому это не так скоро», - сказал он.

Также Насонов обратил внимание на еще одну особенность, связанную с этими американскими боевыми машинами - специальная подготовка танков в США.

«Они снимают с них свои секретные листы бронирования, те, которые имеют некие секретные технологии, но и одновременно дает им (танкам- Прим. ред.) надежную защиту. Так вот, сняв ее, они без дополнительной активной защиты передают Украине», - считает он.

Таким образом, танк становится более уязвимым для противника, ведь у него больше нет качественной защиты.

«Пробить в борт сможет 30-мм пушка, автоматическая естественно, а в лоб 100-мм “Рапира”, мне кажется, ее насквозь должна прошить, потому что качественной броневой защиты у нее уже не будет», - предположил Насонов.

Ранее четыре конгрессмена от Республиканской партии потребовали от американского лидера Джо Байдена и главы Минобороны страны Ллойда Остина разъяснений по поводу планируемых поставок танков Abrams Украине. Они считают, что украинский конфликт спонсируется налогоплательщиками США.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:27 В стране и мире
Москалькова обратилась в ООН и МКК после удара ВФУ по больнице в ЛНР
18:19 В стране и мире
Два человека погибли после удара ВФУ по ж/д мосту в Запорожской области
16:38 В стране и мире
Зеленский ввел санкции против почти двухсот компаний из России и Белоруссии
16:18 В стране и мире
Видео
Al Arabya: за атакой на склад с баллистическими ракетами в Иране стояли ВВС США
16:05 В стране и мире
МО Великобритании: украинские танкисты прибыли на обучение работе с Challenger 2
Популярное
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.