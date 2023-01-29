Военный эксперт Насонов заявил, что США передадут Киеву танки без качественной защиты

Он объяснил, что перед тем, как направить бронетехнику Украине, американские военные снимут с нее специальные листы бронирования.

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Украинским военным будет сложно сменить привычные для них танки на американские Abrams. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт, кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

Он объяснил, что минимальное время подготовки до слабого уровня управления этим танком составляет около шести-восьми недель. К этому моменту специалист уже имеет танковую подготовку и опыт работы на других машинах.

«Здесь же смена будет более сложная, требующая знания языка, знания новой системы градуировки, которая имеется у стран НАТО, и смена ряда других характеристик, которые нужно понимать. Поэтому это не так скоро», - сказал он.

Также Насонов обратил внимание на еще одну особенность, связанную с этими американскими боевыми машинами - специальная подготовка танков в США.

«Они снимают с них свои секретные листы бронирования, те, которые имеют некие секретные технологии, но и одновременно дает им (танкам- Прим. ред.) надежную защиту. Так вот, сняв ее, они без дополнительной активной защиты передают Украине», - считает он.

Таким образом, танк становится более уязвимым для противника, ведь у него больше нет качественной защиты.

«Пробить в борт сможет 30-мм пушка, автоматическая естественно, а в лоб 100-мм “Рапира”, мне кажется, ее насквозь должна прошить, потому что качественной броневой защиты у нее уже не будет», - предположил Насонов.

Ранее четыре конгрессмена от Республиканской партии потребовали от американского лидера Джо Байдена и главы Минобороны страны Ллойда Остина разъяснений по поводу планируемых поставок танков Abrams Украине. Они считают, что украинский конфликт спонсируется налогоплательщиками США.