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Востоковед Раванди-Фадаи заявила, что Иран не пойдет на конфликт с Израилем

Сергей Лебедев
17:17 29.01.2023
По словам эксперта, сейчас невозможно спрогнозировать будут ли дальнейшие атаки на иранские военные объекты и произойдет ли эскалация конфликта.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Атака на склад с ракетами в иранском городе Исфахан не приведет к полномасштабной войне, даже, если за ней стоит Израиль. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказала старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

«Несмотря на очень жесткие заявления, фактически Иран не вступает в конфликт с Израилем. Он даже не отвечал, когда израильские войска убивали сотрудников Корпуса стражей исламской революции на территории Сирии. Это говорит о нежелании Ирана ввязываться в полномасштабный конфликт с Израилем», - заявила эксперт.

При этом Лана Раванди-Фадаи отмечает, что необходимо дождаться пока ситуация станет яснее. На данный момент еще никто не взял ответственность за атаку, а иранские власти не разъяснили свою версию.

«Наверное, бенефициаром этого конфликта может стать Израиль, который не заинтересован в военном росте Тегерана. Также может стоять и Саудовская Аравия - основной соперник Ирана в регионе. Но пока это очень сложно сказать. Слишком остается много неясности», - добавила эксперт.

Отметим, ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на американские источники сообщил, что за атакой могли стоять ВВС США и еще одной страны. При этом Al Hadath уточняет, что Израиль не причастен к удару по военному объекту в Исфахане.

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