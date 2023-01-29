Зеленский ввел санкции против почти двухсот компаний из России и Белоруссии

Своим указом он заблокировал их активы на Украине, запретил торговые операции и перевозку связанных с ними грузов, а также приостановил исполнение всех финансовых обязательств.

© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Украина ввела санкции против 185 компаний и бизнесменов из России и Белоруссии. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента страны.

«Сегодня же я подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против юридических и физических лиц», - написал Зеленский.

Своим указом он заблокировал их активы на Украине, запретил торговые операции и перевозку связанных с ними грузов, а также приостановил исполнение всех финансовых обязательств перед попавшими в санкционный список лицами и предприятиями. В основном него попали транспортные, лизинговые и химические компании из РФ и РБ.

Ранее стало известно, что украинское министерство юстиции намерено изъять активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. В обращении ведомства в Высший коррупционный суд страны отмечается, что у предпринимателя есть значительные активы на Украине, в том числе ему принадлежит ООО «Глуховский карьер кварцитов».