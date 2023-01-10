Минюст Украины намерен изъять активы бизнесмена Дерипаски
Украинский минюст захотел изъять активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, который находится в санкционном списке официального Киева. Для этого министерство обратилось в Высший антикоррупционный суд страны.
«Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения к Высший антикоррупционный суд относительно взыскания его активов», - цитирует РБК заявление замминистра юстиции Ирины Мудру.
Сообщается, что на Украине бизнесмену принадлежат значительные активы, среди которых Николаевский глиноземный завод, ООО «Глуховский карьер кварцитов», ряд частных акционерных обществ и прочие предприятия.
Ранее Олег Дерипаска назвал обыски в домах его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке попыткой американских властей раскрутить байку о якобы колоссальной роли русских в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Также Дерипаска заявил, что дома, в которых прошли обыски, являются заброшенными.