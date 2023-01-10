В стране и мире Минюст Украины намерен изъять активы бизнесмена Дерипаски Ян Брацкий На Украине бизнесмену принадлежат значительные активы, среди которых глиноземный завод, карьер кварцитов и прочие предприятия. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Украинский минюст захотел изъять активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, который находится в санкционном списке официального Киева. Для этого министерство обратилось в Высший антикоррупционный суд страны. «Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения к Высший антикоррупционный суд относительно взыскания его активов», - цитирует РБК заявление замминистра юстиции Ирины Мудру. Сообщается, что на Украине бизнесмену принадлежат значительные активы, среди которых Николаевский глиноземный завод, ООО «Глуховский карьер кварцитов», ряд частных акционерных обществ и прочие предприятия. Ранее Олег Дерипаска назвал обыски в домах его родственников в Вашингтоне и Нью-Йорке попыткой американских властей раскрутить байку о якобы колоссальной роли русских в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Также Дерипаска заявил, что дома, в которых прошли обыски, являются заброшенными. Экспертное мнение и аналитика