В Крыму открыли бюст главе контрразведки Федотову, предупредившему в мае 1941-го о нападении на СССР

Построенная Федотовым сеть агентов добыла информацию о планах фашисткой Германии напасть на СССР в мае 1941 года, более чем за месяц до начала Великой Отечественной войны.

© Фото: Российское военно-историческое общество

В крымском поселке Кореиз состоялась торжественная церемония открытия бюста профессору контрразведки, генерал-лейтенанту Петру Федотову. Сотрудник органов госбезопасности, он возглавлял контрразведку СССР в самые тяжелые военные годы. Построенная им разветвленная сеть агентов добыла информацию о готовящемся нападении Германии на СССР за более чем месяц до события.

В церемонии открытия бюста на территории Юсуповского дворца участвовали глава Крыма Сергей Аксенов, помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и глава Управления ФСБ по Республике Крым генерал-лейтенант Леонид Михайлюк.

Владимир Мединский отметил, что благодаря таланту и трудам Петра Федотова удалось сохранить «жизни не только первых лиц, но и сотен тысяч, а может быть, миллионов мирных граждан», советских бойцов и солдат союзников. Глава РВИО заявил, что в России продолжат увековечивать память военачальников, разведчиков и контрразведчиков Советского Союза.

Сергей Аксенов обратил внимание на важность увековечивания памяти тех, кто оказался незаслуженно забыт.

«Вклад граждан Советского Союза и сотрудников органов безопасности в победу был колоссальный. <...> Особую роль сыграли те, кто был на передовой и вел страну к победе своими решениями и трудом, а иногда и ценой жизни и здоровья. Федотов Петр Васильевич был в числе таких людей», - сказал глава Крыма.

Он добавил, что благодаря этому событию население Крыма, и особенно молодежь, сможет прикоснуться к истории и узнать о великих поступках предков.

Бюст Петра Федотова выполнили скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый. Его установили при содействии РВИО и Управления делами Президента РФ и ФСБ.

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