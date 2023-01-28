В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В настоящий момент сирены продолжают звучать только в Сумской области.

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Воздушную тревогу объявили утром на территории Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, следует из данных государственного ресурса для оповещения.

Изначально в красный цвет на карте минцифры страны окрасились Днепропетровская и Полтавская области, а затем еще три региона.

В настоящий момент воздушная тревога продолжает действовать только в Сумской области.