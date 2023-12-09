NYT: поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий Байдена

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Действия президента США Джо Байдена могут стать причиной прекращения военной поддержки Украины. Об этом сообщает Life со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что все началось с запроса Байдена в Конгресс о помощи Киеву, Израилю и на границе с Мексикой. Такой шаг, как ожидалось, станет «сладкой пилюлей» и поможет получить поддержку республиканцев, но в итоге он наоборот привел к тупику.

«Вынеся данный вопрос на обсуждение, [Байден] спровоцировал правых [республиканцев] призывать к большим изменениям в политике, которые касаются обстановки на границе. В результате чего его партия разделилась в мнениях по данному вопросу», - говорится в материале.

По мнению автора материала, главе Белого дома придется согласиться на требования консерваторов, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю, и именно поэтому поддержка Киева «висит на волоске».

Напомним, американский Сенат заблокировал седьмого декабря помощь в размере 61 миллиарда долларов Украине и 14,3 миллиарда долларов Израилю. Одним из ключевых требований является оказание помощи собственным южным границам.