NYT: поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий Байдена
Действия президента США Джо Байдена могут стать причиной прекращения военной поддержки Украины. Об этом сообщает Life со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что все началось с запроса Байдена в Конгресс о помощи Киеву, Израилю и на границе с Мексикой. Такой шаг, как ожидалось, станет «сладкой пилюлей» и поможет получить поддержку республиканцев, но в итоге он наоборот привел к тупику.
«Вынеся данный вопрос на обсуждение, [Байден] спровоцировал правых [республиканцев] призывать к большим изменениям в политике, которые касаются обстановки на границе. В результате чего его партия разделилась в мнениях по данному вопросу», - говорится в материале.
По мнению автора материала, главе Белого дома придется согласиться на требования консерваторов, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю, и именно поэтому поддержка Киева «висит на волоске».
Напомним, американский Сенат заблокировал седьмого декабря помощь в размере 61 миллиарда долларов Украине и 14,3 миллиарда долларов Израилю. Одним из ключевых требований является оказание помощи собственным южным границам.