Путин планирует приехать в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве

В Кремле пока официально не анонсировали график главы государства на следующую неделю.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на грядущей неделе может посетить Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Также утверждается, что российский лидер проведет совещание с членами Совбеза России. На данный момент в Кремле официально не анонсировали график главы государства на следующую неделю.

Битва за Сталинград, длившаяся 200 дней, завершилась победой Красной армии 2 февраля 1943 года. Считается, что этот успех советских воинов положил начало «коренному перелому» в Великой Отечественной войне.

На прошлой неделе, 18 января, Путин принял участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.