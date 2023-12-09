ВС РФ поразили военную инфраструктуру на аэродроме ВСУ в Николаевской области

В МО РФ отметили, что вместе с тем была поражена живая сила и военная сила противника в 118-ти районах.

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Вооруженные силы России поразили военную инфраструктуру на аэродроме Кульбакино Николаевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По сообщению российского оборонного ведомства, вместе с тем была поражена живая сила и военная техника украинских боевиков в 118-ти районах. ВС РФ нанесли удары оперативно-тактической и армейской авиацией, а также беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

«Уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118-ти районах», - сообщили в Минобороны России.

Ранее мы показывали, как российская авиация нанесла удар по вражеским позициям у Серебрянского лесничества. Об успешном авиаударе также рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.