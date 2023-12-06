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Авиация ВС РФ нанесла удар по позициям ВСУ у Серебрянского лесничества

Ирина Елагина
07:23 06.12.2023
Ударам подверглись позиции противника на Краснолиманском направлении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МО РФ
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Подразделения ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Оперативной информацией о выполнении боевых задач поделился начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Представитель командования рассказал об успешном авиаударе по позициям боевиков.

«Авиация группировки нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянского лесничества», - рассказал Савчук.

Кроме того, наши мотострелки при поддержке артбатальонов уничтожили штурмовую группу ВСУ численностью более 50 человек у Червоной Дибровы.

«Действиями мотострелковых подразделений группировки при поддержке артиллерии нанесено поражение штурмовой группе 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 55 националистов и два автомобиля», - добавил Савчук.

Ранее сообщалось, как мощным ударом «Града» были уничтожены подразделения и техника ВСУ на правом берегу Днепра. 

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