Леониду Агутину сделали операцию после обнаружения блуждающего тромба
Агутин сам приехал в больницу из-за сильных болей в ноге.
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
Певцу Леониду Агутину сделали операцию из-за блуждающего тромба, который обнаружили при обследовании накануне. Об этом сообщил сам артист в своем Telegram-канале.
За медицинской помощью певец обратился сам из-за сильных болей в ноге настолько, что «ходить не мог». Он предполагал, что обойдется растяжением, и планировал сделать обезболивающую блокаду перед концертом.
«Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь», - говорится в сообщении Агутина.
Певец добавил, что, по словам врачей, все не надолго, и он бездельничать не умеет. Он также поблагодарил поклонников за заботу и переживания.
Информация о госпитализации артиста появилась в пятницу вечером.