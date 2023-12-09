Леониду Агутину сделали операцию после обнаружения блуждающего тромба

Агутин сам приехал в больницу из-за сильных болей в ноге.

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Певцу Леониду Агутину сделали операцию из-за блуждающего тромба, который обнаружили при обследовании накануне. Об этом сообщил сам артист в своем Telegram-канале.

За медицинской помощью певец обратился сам из-за сильных болей в ноге настолько, что «ходить не мог». Он предполагал, что обойдется растяжением, и планировал сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

«Сделали узи, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь», - говорится в сообщении Агутина.

Певец добавил, что, по словам врачей, все не надолго, и он бездельничать не умеет. Он также поблагодарил поклонников за заботу и переживания.

Информация о госпитализации артиста появилась в пятницу вечером.