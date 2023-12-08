В стране и мире Mash: Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве Игнат Далакян В сообщении говорится, что у артиста образовался в ноге тромб. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Советский и российский певец и композитор Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. По данным Telegram-канала Mash, у 55-летнего артиста образовался в ноге тромб. Отмечается, что Агутин пожаловался на сильные боли в конечности. Согласно сообщению, композитору диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь ему предстоит медикаментозное лечение, отмечает издание. Экспертное мнение и аналитика