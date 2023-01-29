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Джокович стал 10-кратным победителем Australian Open

Максим Крюков
14:45 29.01.2023
Сербский теннисист выиграл 22 титул ТБШ и догнал по этому показателю испанца Рафаэля Надаля.
Джокович стал 10-кратным победителем Australian Open
© Фото: IMAGO, Peter Dovgan, GlobalLookPress
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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл свой десятый титул на Australian Open. В финале был повержен Стефанос Циципас из Греции. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5). Спортсмены провели на арене Рода Лэйвера почти 3 часа.

Пятая ракета мира сделал 7 эйсов, совершив при этом три двойные ошибки, и реализовал 2 брейк-поинта из пяти. Грек, занимающий 4 строчку мирового топа, 15 раз подал навылет, также совершил три двойные и реализовал лишь один брейк из трех.

Таким образом, Джокович стал 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». По этому показателю он догнал испанца Рафаэля Надаля. В понедельник серб займет первое место в обновленном рейтинге ATP.

Ранее стало известно, что отец сербского теннисиста не присутствовал на финальной встрече своего сына на Открытом чемпионате Австралии. Место в боксе сербского спортсмена, которое Срджан Джокович обычно занимал рядом с женой, было пустым.

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