Путин по телефону поблагодарил главу Египта за содействие в эвакуации россиян из Газы

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Египта Абдель Фаттахой ас-Сиси. В ходе беседы российский лидер поблагодарил своего коллегу за содействие при эвакуации граждан РФ с территории сектора Газа и доставки в регион российских гуманитарных грузов.

Также в ходе разговора обсуждались вопросы сотрудничества России и Египта и отмечено его успешное развитие. Путин сообщил президенту Египта о впечатлениях от итогов поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а также от переговоров с президентом Ирана.

Ранее Путин заявил, что сложившаяся в секторе Газа обстановка вышла за грань критической. По словам президента, уже 900 человек обратились за помощью к России и просят эвакуировать их из Газы. Из них 639 человек - граждане РФ, остальные являются их родственниками.