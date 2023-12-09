РГО совместно с ВС РФ собрали более 200 тонн техногенного мусора в Арктике

Всего в этом году было организовано 13 исследовательских экспедиций РГО совместно с вооруженными силами России.

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Активисты Русского географического общества (РГО) собрали и вывезли 200 тонн техногенного мусора на побережье реки Хатанга, протекающей на острове Таймыр в Арктике.

Работа проводилась совместно с вооруженными силами Российской Федерации. Всего в этом году было организовано 13 совместных исследовательских экспедиций, об итогах которых отчитались на заседании координационного совета, в котором принимали участие представители РГО и Минобороны.

«Совместными усилиями Центра и РГО в текущем году были проведены уникальные исследования в арктическом и дальневосточном регионах России, на внешних островах Финского залива, на островах Курильской гряды, и ряд других содержательных мероприятий научного и поискового характера», - сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков.

В ноябре этого года прошла просветительская акция РГО, в которой принял участие личный состав Военной академии РВСН. Военнослужащие приняли участие в Географическом диктанте, проводимом географическим обществом с 2015 года.