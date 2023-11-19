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Личный состав Военной академии РВСН принял участие в Географическом диктанте

17:34 19.11.2023
Просветительская акция прошла на закрытой площадке учебно-научного центра высшего военного учебного заведения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Личный состав Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого принял участие в международной просветительской акции «Географический диктант». Мероприятие прошло на закрытой площадке учебно-научного центра высшего военного учебного заведения.

Участниками образовательной акции стали военнослужащие и члены их семей, а также командование академии. Они по традиции анонимно ответили на вопросы по географии.

Диктант состоял из 40 вопросов, которые были разделены на две части, различающиеся по степени сложности. Географический диктант проводится Русским географическим обществом (РГО) с 2015 года. Проект преследует цель популяризовать географические знания и повысить интерес к географии России среди населения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что почти 90 тысяч военнослужащих ВС РФ приняли участие в Географическом диктанте. Международная просветительская акция прошла на 1 146 площадках российского оборонного ведомства, а также в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Южной Осетии.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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